Riposte à la Covid-19 : La Bad a octroyé 88 millions d’euros à plus d’un million de ménages sénégalais

La Bad a octroyé 88 millions d’euros à des ménages Sénégalais durant la Covid

La Banque africaine de développement (Bad) est venue en aide à plus d’un million de ménages sénégalais en leur octroyant 88 millions d’euros sous forme d’appui budgétaire. Ce, dans le cadre du programme d’urgence de riposte à la Covid-19, informe le quotidien ‘’Kritik’ ‘’dans sa parution du jour.





Ainsi, un million de ménages sénégalais ont pu bénéficier d’une assistance grâce à l’appui budgétaire à savoir, l’aide alimentaire qui a touché 53% des ménages dont au moins 20% dirigés par les femmes.





De même, plus de 140 000 tonnes de vivres ont été distribuées à une population de bénéficiaires répartie dans 533 communes, à travers le pays.





En outre, le programme est également intervenu dans le secteur de l’électricité en appuyant le paiement des factures des tranches sociales. Il concerne 1,02 million de clients de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) et 29,702 clients concessionnaires d’électrification rurale pour des montants de 15, 49 milliards et 437, 59 millions de Francs Cfa.





Pour ce qui est du renforcement du secteur hospitalier, plus de 800 lits ont été acquis en quelques mois pour renforcer le secteur.