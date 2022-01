Sanctions contre le Mali : Vers une flambée du prix de la viande (éleveurs)

La décision de la Cedeao contre le Mali risque de perturber le marché. Certains secteurs seront touchés. Et c'est ce que craint le Président des Daral du Sénégal, Ifra Djiba Aly Sow repris par Walfnet.



‘’Le Sénégal et Mali sont des pays voisins et tout ce qui touche le Mali touche également le Sénégal, et j’avoue que nous importons beaucoup de vaches du Mali, mais il peut ne pas y avoir une pénurie de bétail au Sénégal, car c’est un pays où l’élevage est bien pratiqué’’, a assuré le président du daral de Fora et de tous les autres darals du Sénégal.



Toutefois, il n'exclut pas une hausse du prix de la viande d’ici quelques jours car, selon lui, les éleveurs locaux pourront profiter de l’absence des commerçants maliens pour augmenter leurs prix, ce qui aboutira sans doute à une flambée du prix de la viande de bœuf.



‘’Nous prions pour que ce problème ne dure pas longtemps sinon cela peut avoir un impact négatif non seulement sur notre activité mais sur l’économie du Sénégal en général’’, a argué Aly Sow.



Même son de cloche chez les détaillants. Yoro Diouma Ba, boucher au marché Ngelaw affirme que l’impact sera indéniable. «Il y aura forcément une hausse du prix de la viande si les frontières maliennes restent fermées», dit-il.