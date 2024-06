Secteur des marchés publics : "Ils sont utilisés comme un outil de détournement et de pillage des ressources publiques", (Edwin W. HARRIS Jr)

Des enquêtes sur des détournements massifs de fonds dans de nombreux pays ont révélé que le processus de passation des marchés est généralement utilisé de manière abusive au profit des personnes politiquement exposées.





En effet, selon. Edwin W. HARRIS Jr, directeur général du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent et le financement du terrorisme (GIABA) : "la passation de marchés est un outil essentiel pour le développement économique et la gouvernance publique. C'est le moyen par lequel les infrastructures essentielles, les biens généraux et spéciaux, les travaux et les services sont fournis. C'est le moyen de tenir les promesses politiques et d'offrir à la population les dividendes de la bonne gouvernance. Cependant, force est de constater que les marchés publics sont également utilisés comme un outil de détournement et de pillage des ressources publiques, blanchies et utilisées pour des paiements de pots-de-vin et la corruption".





Mouazou Omarou, directeur des politiques et de la recherche du GIABA, de corroborer : "10 à 20% du PIB en Afrique est utilisé dans le secteur des passations des marchés. On envisage entre 500 et 800 milliards de dollars de l'argent public injectés dans ce secteur. Il y a beaucoup de complicité dans les processus et par moment nous n'avons pas assez de visibilité dans le cadre des contrats qui sont signés avec les multinationales. Certains individus entrent en collusion avec ses multinationales pour tirer profit du jeu. Beaucoup d'argent est pillé dans le secteur".





Dans un mesure où le niveau d'efficacité des dispositifs des États membres du GIABA reste encore très faible, soit moins de 15 % à l’issue du second cycle des évaluations, le GIABA a renforcé les capacités des fonctionnaires chargés des marchés publics des États membres de la CEDEAO. sont en conclave pour aborder les maux de ce secteur. C'était au cours d'un atelier régional de formation sur les risques de blanchiment de capitaux liés aux marchés publics dans les États membres. Ainsi que l'utilisation abusive des procédures de passation de marchés.





Durant cinq jours, ils ont été outillés sur les mécanismes de défense communs contre la criminalité financière et le financement du terrorisme, et sur la veille à ce que les procédures de passation de marchés soient robustes et résilientes face à toutes les activités illicites.





Edwin W. HARRIS Jr condamne le fait que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent de graves menaces pour leurs économies, la sécurité et le développement général des populations de la Cédéao.





En effet, indique-t-il les produits de la criminalité et le financement du terrorisme transitent souvent à travers les systèmes financiers, dissimulant leurs origines et destinations illicites.