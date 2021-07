Sendwave, la révolution du transfert d’Argent vers l’Afrique

Juillet 2021 - Il est célébré le 16 Juin de chaque année et cela depuis 2015 la Journée Internationale des envois de fonds à la famille adoptée par l’ONU. Cette date est d’autant plus importante que les transferts de fonds constituent une source vitale pour les pays en voie de développement car cet argent issu de la Diaspora dépasse l’aide publique au développement. Le G20 a adopté un objectif visant à réduire de 5 % les coûts de transfert qui actuellement tournent autour de 10 % du montant global des fonds envoyés.





Et le secteur du transfert d’argent est dynamique avec l’émergence de plusieurs acteurs. Sendwave est une société américaine de transfert d'argent créée en 2014. Elle s'est donnée comme mission de rendre le transfert d'argent vers les pays en voie de développement aussi simple et abordable que l'envoi de sms. Au Sénégal, Sendwave a lancé ses activités en Avril 2020 et bouscule avec allégresse ses concurrents en proposant des transferts sans aucun frais depuis l’Amérique du Nord (USA et Canada) et une partie de l’Europe (France, Italie, Espagne, Angleterre, Belgique et l’Irlande). En partenariat avec Wave Sénégal, les familles sénégalaises reçoivent sans difficulté de l’argent de leurs proches établis à l’étranger. L’envoi et le retrait sont instantanés et surtout sans aucun frais à travers un dispositif sécurisé ouvert 24/24 et 7/7.





Cette vision de réduire drastiquement le poids des « frais de transfert d’argent » vise à renforcer les revenus des familles qui auront plus de ressources financières à leur disposition. Les transferts opérés par la Diaspora doivent être facilités grâce à une réduction significative de leur coût, tant pour les expéditeurs que pour les destinataires ; ce qui est à la base de la politique de Sendwave.