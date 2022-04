Sénégal-Banque mondiale : 180 milliards décaissés ‘’en une seule fois’’

Faut-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ? En tout cas, il pleut des milliards au Sénégal. Après l’annonce d’un emprunt obligataire (Sukuk) qui a permis de lever 330 milliards sur le marché de l’Uemoa, le ministère des Finances annonce aujourd’hui 180 milliards de la part de la Banque mondiale.





Selon un communiqué du ministère des Finances, ce montant « sera décaissé en une seule fois, marquant ainsi le plus important montant mis à la disposition dans toutes les séries d'appuis budgétaires ». Cette enveloppe n'empêchera pas le Sénégal de bénéficier des 100 milliards de dollars du Fonds de résilience et de durabilité.





Ce résultat fait suite au déplacement d’une délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo à Washington pour les Réunions de Printemps du FMI et de la Banque mondiale.





« Les Réunions de printemps à Washington ont été l'occasion de rencontrer Monsieur Axel van Trotsenburg, Directeur général des Opérations de la Banque mondiale, ainsi que les Vice-présidents en charge de l'Afrique de l'ouest et du centre, des Infrastructures et du capital humain, le Directeur général de la MIGA et le Vice-président de la Société financière internationale », souligne la note.





La délégation sénégalaise s’est rendue par la suite à Londres où elle a rencontré des investisseurs britanniques, le lundi 25 avril 2022. Il s’agit des dirigeants de BP et Kosmos Energy, deux entreprises qui évoluent dans la production du pétrole au Sénégal.





Le ministre a aussi rencontré le Président Directeur général de British International Investment (ex- CDC Group). Une entité qui a des investissements sur le port de Ndayane et des centrales solaires ou éolienne telles que Kahone, Kael et Taïba Ndiaye.