Sénégal : L’ANSD annonce une chute de près de 15 % des importations

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a relevé pour le compte du mois juillet dernier une diminution de 14, 9 % des importations sénégalaises comparativement au mois précédent.



Les importations du mois de juillet 2021 ont notamment été évaluées à 419,9 milliards de FCFA contre 493,3 milliards de FCFA au mois précédent, soit une diminution de 14,9%, a relevé la structure dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.



Le rapport rendu public jeudi lie cette baisse à celle des achats à l’extérieur des autres machines et appareils (-49,2%), des automobiles et cars (-54,4%) et des produits pharmaceutiques (-22,2%).



Il souligne que l’absence d’importations d’huile brute de pétrole sur la même période, après les achats à l’extérieur d’huile brute de pétrole d’un montant de 35,3 milliards de FCFA, au mois précédent, avait renforcé ce recul.



L’ANSD fait toutefois savoir que cette contraction des importations a été limitée par le relèvement de celles du riz (+37,3%) et des produits pétroliers finis (+20,7%), alors que, comparées au mois de juillet 2020, les importations s’étaient accrues de 19,7%.



Leur cumul à fin juillet 2021 s’est établi à 2840 milliards de FCFA contre 2679,1 milliards de FCFA pour la même période de 2020, soit une hausse de 6,0%, indique le document.



En juillet dernier, les produits pétroliers finis (90,9 milliards de FCFA), les métaux communs (29,6 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (28,1 milliards de FCFA), le riz (22,7 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (17,2 milliards de FCFA) ont constitué les principaux achats à l’extérieur, rapporte la même source.



Elle précise que la France (12,0%), la Russie (10,1%), la Chine (9,7%), l’Inde (6,9%) et la Belgique-Luxembourg (5,4%) ont été les principaux fournisseurs du Sénégal en juillet.