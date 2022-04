Sénégal : la masse salariale a explosé de 37 milliards

La masse salariale dans le secteur moderne (hors Administration publique) a connu au quatrième trimestre de 2021 une hausse de 11,1% par rapport à la même période l’année précédente. Elle est passée de 329,8 à 366,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 37 milliards en valeur absolue.



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), qui a révélé ces chiffres, conclusion d’une enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, ajoute que cette évolution de la rémunération coïncide avec une progression du nombre d’employés salariés dans le secteur moderne durant la période considérée. Celui-ci s’est établi à 337 529 personnes contre 308 586 au quatrième trimestre de 2020.



L’ANSD a précisé que la hausse de la masse salariale notée dans son enquête est due à la reprise des activités post-pandémie de Covid-19. La même source ajoute que les secteurs les plus marqués sont la construction (+38,3%), les services (18,8%) et l’industrie (+18%).