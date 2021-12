L'Etat majoritaire dans le capital de l'Aibd S.A.

L

L’Assemblée nationale a adopté, mardi, à l’unanimité le projet de loi autorisant la prise de participation majoritaire de l’Etat dans ’’AIBD.SA’’.





A en croire le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. « Cette nouvelle loi va permettre à la société de s’organiser et se mobiliser pour relever les financements nécessaires aux travaux de construction du hub aérien du Sénégal’ », a-t-il confié.