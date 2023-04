Sénégal : Le projet pétrolier Sangomar de Woodside est achevé à 82 %

Le géant australien du pétrole et du gaz, Woodside, a déclaré que son projet de développement de Sangomar était achevé à 82 % et sur la cible pour le premier pétrole au plus tard cette année. Une fois en ligne, ce sera le premier projet pétrolier offshore du Sénégal en production.







Woodside, l’opérateur de Sangomar, a déclaré dans son rapport du premier trimestre que le programme de forage de développement du champ progressait, avec 10 des 23 puits achevés. Le forage en mer a commencé à la mi-2021.





Deux navires de forage, "Diamond Offshore", "Ocean BlackRhino" et "Ocean BlackHawk", forent les puits de développement liés à un FPSO fourni par MODEC, qui se trouve actuellement à Singapour où les travaux d’intégration et de prémise en service se sont poursuivis au cours du trimestre









Dans une mise à jour, Woodside a déclaré que l’installation et les tests des conduites d’écoulement rigides, totalisant 101 km, étaient terminés.





La campagne d’installation sous-marine a progressé au cours du trimestre, l’installation de l’ombilical étant désormais achevée à 37 %.





Le FPSO en cours de construction pour le champ de Sangomar est un Very Large Crude Carrier reconverti et porte le nom du premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor. Il aura la capacité de produire 100 000 barils de pétrole par jour. Woodside est l’opérateur et détient une participation de 82 % dans le projet Sangomar, Petrosen détenant les 18 % restants.









La PDG de Woodside, Meg O’Neill, a déclaré que "le programme de forage de développement de Sangomar approche de sa moitié, avec 10 des 23 puits achevés. L’installation et les tests des conduites d’écoulement rigides, qui totalisent 101 km de long, ont été achevés avec succès et en toute sécurité. C’est une étape clé sur la voie du premier pétrole ciblé plus tard cette année”.