Sénégal : Le système des impôts décrié par les Américains

Le département d’Etat américain ne manque pas de griefs contre le Sénégal à propos de l’environnement des affaires. A travers son rapport 2020, les Américains ont surtout dénoncé le système de détermination des taxes et impôts.





« Certaines entreprises étrangères, y compris des entreprises américaines, font état de préoccupations concernant le système sénégalais d’évaluation et de perception des impôts auprès des sociétés. Selon certains rapports, les processus utilisés par les autorités fiscales pour calculer les évaluations fiscales sont lourds, complexes et incohérents, ce qui rend nécessaire des négociations longues et incertaines sur les factures fiscales », regrettent les rédacteurs du rapport.





Les Américains ont également le sentiment qu’il y a trop d’injustices dans le prélèvement des taxes, surtout au détriment des entreprises formelles, donc étrangères pour beaucoup. « Certains observateurs, y compris des professionnels de la fiscalité, ont signalé que les autorités fiscales sénégalaises semblent cibler les grandes entreprises de premier plan pour une fiscalité discriminatoire, ignorant les petites entreprises non enregistrées qui opèrent de manière informelle et paient peu ou pas d'impôts ».