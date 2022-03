Sénégal : les exportations en baisse, cinq produits en cause

Comparées au mois de décembre 2021, les exportations du Sénégal sont en baisse en janvier 2022. Elles sont passées de 272 milliards à 319,9 milliards de francs CFA, soit un recul de 15%.



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), qui donne l’information, précise que cinq produits sont en cause.



Cette baisse s’explique en effet par le repli des exportations d’or non monétaire (-19,2%), d’acide phosphorique (-25,3%), de produits pétroliers (-25,4%), de zirconium (-28,3%) et de titane (-43,5%).



Ce recul est atténué, selon l’ANSD, par la hausse des exportations de légumes frais (+63,4%), d’engrais minéraux et chimiques (+86,5%) et de préparations pour soupes, potages, bouillons (+34,5%).



Toutefois, souligne l’ANSD, ce niveau des exportations représente une hausse de 12,2% par rapport à celui de l’année dernière à la même période.