Sénégal : Macky annonce une croissance de 13,7% en 2023

L’annonce peut paraître invraisemblable et pourtant Macky Sall se veut formel. Malgré une croissance de 0,7% en 2020, le Sénégal va atteindre un taux à deux chiffres en 2023, grâce à la mise en œuvre du deuxième plan d’action prioritaire (Pap 2).« Nous allons reprendre la croissance à 5,2% dès l’année prochaine, 7,2% en 2022 et le plus important, c’est qu’en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la première fois, le Sénégal va atteindre sa croissance à deux chiffres, projetée à 13,7% », annonce Macky Sall.Un taux de croissance record que le pays doit, selon lui, à l’exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023. Macky Sall se défend de tout utopisme. Il affirme que tout ce qu’il dit est fondé sur le réel. « Ce n’est pas des chimères, c’est tout à fait à notre portée. Je ne parle pas dans les nuages », ajoute-t-il.Mais pour que ça soit possible, prévient-il, il faut que l’administration mouille le maillot. « Ça suppose un travail, que sur le plan administratif les gens ne dorment pas avec les dossiers le week-end pour attendre la semaine d’après », souligne-t-il.En outre, Macky Sall s’est défendu de toute idée de calendrier électoral à propos du Pap 2. Il a expliqué que le Pse a été lancé en 2014 avec des plans d’action prioritaire de 5 ans. Le premier a eu lieu entre 2014 et 2019, le deuxième est prévu entre 2019 et 2023, avec toutefois un ajustement et une accélération après les leçons tirées de la pandémie de Covid-19.Cette déclaration s’explique sans doute par le fait que la prochaine présidentielle est prévue en 2024 au Sénégal et que Macky Sall est soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat face à son refus de donner une position clair sur le sujet. Pour le moment, c’est ‘’ni oui, ni non’’ à propos d’un troisième mandat.