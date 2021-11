Sénégal : Plus de 8 milliards des Etats-Unis pour soutenir l'entrepreneuriat

8 Milliards des Usa pour soutenir l'entrepreuneuriat

Le gouvernement américain a lancé un projet quinquennal d’un budget de 15 millions de dollars (environ 8,7 milliards de francs CFA) pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement dans les entreprises au Sénégal.





A travers ce nouveau projet, Entrepreneuriat et Investissement, de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID),les États Unis injectent 8,7 milliards au Sénégal.





Cette enveloppe est dédiée à « faciliter l’investissement et mobilisera des ressources permettant de développer des écosystèmes autonomes d’entrepreneuriat et de développement d’entreprises à travers le pays’’, annonce un communiqué de l’ambassade américaine à Dakar.





Le communiqué précise que c’est dans le but d’aider les jeunes Sénégalais à aller vers l’entrepreneuriat, accroître les opportunités pour les femmes entrepreneurs, renforcer l’accès aux services pour les entreprises en phase de démarrage et de croissance, et faciliter le financement et l’investissement en vue de stimuler la croissance de la prochaine génération d’entreprises au Sénégal.