Sénégal/prévision de croissance : Légère différence entre la BM et le gouvernement

Le Gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale ne semble pas parler exactement le même langage au sujet de la prévision de croissance de l’économie du Sénégal en 2021. Même si la différence n’est pas très nette, il y a quand même un glissement de 0,3 point de croissance entre les deux entités.



Dans son rapport Africa’s Pulse, publié le 6 octobre, la Banque mondiale soutient que le Sénégal devrait connaître une croissance de 4,7 et 5,5 % en 2021 et 2022, rapporte Financial Afrik. « Cette croissance sera portée par l’expansion de l’agriculture et des mines l’année en cours. En 2022, elle sera le fruit du rebond du secteur des services, les entreprises adaptant leurs opérations à l’environnement Covid-19 », ajoute le site d’information économique.



Seulement, rappelle le support, le gouvernement, par le biais du ministre l’Economie, Amadou Hott, annonçait un taux de croissance du PIB réel à 5% à la fin de l’année 2021. Une annonce de Hott qui avait déjà revu celle faite en début d’année et qui tablait sur 3,7%, après le 1,5% en 2020.