Sénégal : Une hausse de 1,9 % notée à l’importation

Hausse des prix à l'importation

Dans son bulletin mensuel, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a annoncé une hausse de 1,9 % sur les produits importés par le Sénégal, par rapport à leur niveau du mois précédent.







Cette hausse est relativement liée aux coûts des métaux communs et ouvrages (1,1 %), des produits des industries chimiques (0,4 %) et des matériels de transport (0,3 %), indique l’ANSD.





‘’Les prix des produits sous-jacents et ceux des produits volatils à l’importation se sont relevés respectivement de 0,3 % et 8,9 %, entre décembre 2021 et janvier 2022. En glissement annuel, ils se sont relevés respectivement de 29,6 % et 8,7 %’’, note l'agence.