Sica : La France accueille le salon dédié aux investisseurs en Casamance

Un Salon dédie aux Investisseurs en Casamance en France

Initié par le cabinet international Business Conseil Invest basé à Paris, la France va accueillir la 2e édition du Salon international des investisseurs (Sica).

L'objectif du salon est de mettre en valeur les potentialités de la Casamance et encourager la diaspora sénégalaise, africaine et européenne à se lancer dans l’investissement dans des filières porteuses, ainsi que dans la modernisation de l’industrie locale, afin de mieux conserver et exploiter l’excès de production.





"Ce sera une ruée d’opportunités pour les investisseurs en quête d’obtention de marchés au Sénégal en général et en Casamance en particulier. Dans cette même dynamique, le Sica permettra la promotion économique et sociale, dans le cadre du développement local, par le biais de l’économie solidaire, grâce à l’ingéniosité de ses initiateurs, à savoir Ibrahima Badji, Cheikh Ousmane Badji, Salif Diedhiou et Fatou Badji, pour ne citer que ceux-là, fait savoir Boucounta Mbaye.





Du 10 au 18 février, un programme assez riche va défrayer la chronique dans la commune française des Asnières-sur-Seine. Il s'agira de huit jours d’exposition, de vente, de panels sur le retour d’expérience des expatriés avec les potentiels investisseurs, des séances de formation entrepreneuriale, du réseautage, des échanges entre exposants et investisseurs.





À cette occasion, il y aura également une présentation de tenues traditionnelles à travers un défilé et des dîners de gala. Cet événement permettra d'aller à la découverte de producteurs français de Rungis (le plus grand marché d’Europe) puis au marché Barbès avec les commerçants sénégalais importateurs et puis une visite au Benelux à Paris et plein d’autres activités.