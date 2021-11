Situation économique de La Poste : Le syndicat des travailleurs sonne l'alerte

Le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) a, ce mardi 9 novembre, tenu une conférence de presse pour sonner l'alerte sur les difficultés liées à la situation financière et à la gestion de l'entreprise.



Selon les postiers, l'activité de la boîte est au ralenti depuis quelque temps. Une situation qui plonge le service public postal dans l'agonie et qui risque de dégénérer, si les autorités ne réagissent pas.



D'après le syndicat, "l'Etat du Sénégal, par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, fait main basse sur les fonds de garantie des dépôts de Poste-finances, d'une valeur de plus de 17 milliards qui auraient permis d'alimenter le réseau du groupe en trésorerie et de relancer l'exploitation".



Il considère que l'État envisage de liquider ce patrimoine historique et symbolique qui a survécu à bien des crises, par la responsabilité d'autorités conscientes des enjeux et l'application de mesures concertées.



Toutefois, si les revendications ne sont pas prises en compte, le syndicat prévoit de descendre dans la rue avec le soutien des forces vives telles que les organisations de la société civile, les activistes et acteurs politiques, pour sauver les plus de 4 500 emplois menacés.