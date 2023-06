Société Générale annonce céder plusieurs filiales en Afrique

Société Générale a annoncé jeudi la conclusion d'accords avec deux groupes bancaires africains pour leur céder quatre de ses filiales, au Congo et en Guinée Equatoriale au groupe Vista et en Mauritanie et au Tchad au groupe Coris.







Les deux groupes "reprendraient la totalité des activités opérées par Société Générale au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad, ainsi que l’intégralité des portefeuilles clients et l’ensemble des collaborateurs au sein de ces entités", développe un communiqué de la banque, qui annonce également l'ouverture d'une réflexion stratégique sur sa filiale en Tunisie.