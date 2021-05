Sommet de Paris : «L’Afrique a surtout besoin d’une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale»

Macky Sall au Sommet de Paris

Les attentes du président Macky Sall au sommet de Paris dépassent une simple aide à la relance des économies africaines éprouvées par la pandémie de Covid-19.





Il s’agit, selon le président sénégalais, de «réformer» en profondeur «la gouvernance économique et financière mondiale».





«L’Afrique a surtout besoin d’une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, avec des mécanismes innovants nous permettant d’accéder aux marchés de capitaux à des coûts soutenables et selon des maturités adaptées aux actifs à financer», déclare le président Sall.









Il y va, selon le chef d’Etat sénégalais, de la viabilité des économies africaines. «C’est une nécessité vitale pour nos économies. Autrement, tous les efforts d’émergence resteront vains», estime-t-il.