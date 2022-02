Soutien au secteur privé africain : La BEI injecte 62 millions

Banque européenne d’investissement (BEI)

Investir dans le secteur privé africain est l’une des priorités de la Banque européenne d’investissement (BEI). Telle est l'ambition de la BEI pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19.





Elle a ainsi octroyé 62 millions d’euros pour accompagner les entreprises privées africaines touchées par la Covid-19, informe «Libération».





Ces fonds permettront de financer six initiatives d’investissement à fort impact en faveur du secteur privé. Il s’agit, entre autres, de l’accélération de l’investissement dans les jeunes pousses du secteur technologique d’Afrique, la garantie de l’accès au financement des populations éloignées et fragiles et le soutien au financement du secteur privé avec les principales banques africaines locales.





Le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer souligne la nécessité cruciale d’intensifier la coopération, dans le cadre de l’Equipe d’Europe, entre les institutions financières africaines et les partenaires internationaux, afin que le secteur privé africain puisse être le vecteur de la croissance économique et sociale.





«Faire en sorte que les jeunes pousses, les entrepreneurs, les petits exploitants agricoles et les entreprises d’Afrique puissent exploiter de nouvelles possibilités, créer des emplois et étendre leurs activités est indispensable pour le continent africain, pour l’Europe et pour le monde dans sa globalité. Au cours des six dernières décennies, la Banque européenne d’investissement (BEI) a œuvré aux côtés de partenaires financiers sur tout le continent, afin de soutenir le secteur privé africain», a soutenu Werner Hoyer.