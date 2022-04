Souveraineté alimentaire : "Ce n’est pas parce que l’objectif n’est pas atteint qu’on peut parler d’inefficacité des politiques" (Abdou Khadre Ndiaye, Expert)

Souveraineté Alimentaire au Sénégal

L’appel du président de la République, le 3 avril dernier, pour une souveraineté alimentaire dans ce contexte de guerre en Ukraine et de crise sanitaire, semble mettre le projecteur sur l’inefficacité des politiques d’autosuffisance mises en place depuis 1960.





Invité de l’émission "Objection", Abdou Khadre Ndiaye, Expert en politique publique et développement, estime qu’il n’y a pas échec. "Ce n’est pas parce que l’objectif n’est pas atteint qu’on peut parler d’inefficacité ou de faillite", analyse-t-il.





Selon lui, l’autosuffisance n’est pas encore atteinte, mais cela ne veut pas dire, pour autant, que les politiques mises en place ont échoué.





"Le Sénégal a pris plusieurs options, de 1960 à nos jours. Souvenez-vous bien, avec le régime Dia, il y avait ce qu’on appelait ‘Socialisme africain’. Il y avait aussi le système des Seko qui existait avec les paysans et y avait des bons et tout. Mais lorsque Abdoulaye Wade est venu aussi, il a eu à développer des plans de développement économique, surtout dans le domaine de l’agriculture : la Goana et d’autres plans mis en œuvre", souligne-t-il.





"En 2012, à son arrivée, le président Macky Sall a, lui aussi, mis en place beaucoup de réformes. Au niveau du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, il y a ce qu’on appelle le Pracas, qui est un programme pour l’accélération de l’agriculture. Ici, la souveraineté alimentaire est axée sur l’autosuffisance dans la filière horticole et la culture du riz", ajoute-t-il.





A ce propos, poursuit Abdou Khadre Ndiaye, les efforts déployés n’ont pas encore permis de satisfaire la consommation, mais des "avancées significatives" ont été notées.





"Aujourd’hui, en termes de production de riz, on est à 1 700 000 t de récolte ; 1 300 000 t d’arachides récoltées. Certes, l’objectif n’est pas encore atteint, mais des efforts ont été faits", indique-t-il.





Ce qui bloque la matérialisation de ces politiques, analyse l’expert, c’est d’abord les "facteurs climatiques" (la pluviométrie) qui ne dépendent pas de l’homme. Sur les autres facteurs qui dépendent du ministère de l’Agriculture, il y a "l’octroi du matériel agricole et d’intrants aux agriculteurs".