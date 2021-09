Suppression du Rapport Doing Business : La fin d’une arnaque (Pape Demba Thiam, ancien de la BM)

La Banque mondiale a pris la décision de mettre fin à l’un des baromètres les plus redoutés, notamment par les pays africains, le Doing Business. Ceci après que l’institution a noté des manipulations de conclusion des éditions de 2018 et 2019. Le rapport, après avoir été suspendu en 2020, ne verra plus le jour.





Un ouf de soulagement pour bon nombre de pays pour lesquels un bon classement était un casse-tête.





En septembre 2020 déjà, l’économiste et ancien de la Banque mondiale, Pape Demba Thiam, tirait la sonnette d’alarme.





«Les fameux classements du Doing Business sont tout simplement la pire escroquerie des institutions où l’on vous demande de réformer et puis après, on vous classe meilleur élève, moyen, mauvais sur la base des critères subjectifs», martèle-t-il.





L’économiste a, en effet, toujours eu une position contraire face aux recommandations qui résultent du rapport Doing Business. Un rapport qui se chargeait de mesurer les réglementations des affaires et son application effective.





Doing Business passait en revue l’environnement des affaires de pays membres de l’institution en distribuant des bons et de mauvais points aux Etats. Ceci à l’aide de critères au nombre de 10. «Une méthodologie qui a toujours été critiquée, car étant une arnaque institutionnelle», renseigne Pape Demba Thiam.





En réalité, les pays mal classés d’après le rapport étaient obligés de demander à la banque de les aider à payer l’assistance technique dans le but d’évoluer dans le classement. Ce qui est «un conflit d’intérêts», d’après notre expert.





En outre, Pape Demba Thiam affirme que «l’instrument n’a jamais prouvé qu’un bon classement rendait attractif un pays» aux yeux des bailleurs. Pire, «un mauvais classement faisait fuir les investisseurs».





Aujourd’hui, après une enquête indépendante diligentée par la direction, la Chine, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Azerbaïdjan sont incriminés. En sus, l’enquête accable plusieurs anciens hauts responsables dont Kristalina Georgevia, actuelle patronne du Fonds monétaire international. Un scandale qui conforte Pape Demba Thiam dans sa position. «L’institution est prise en otage par des affairistes incompétents et roublards qui en contrôlent des rouages pour assurer leur promotion et leur impunité. Il faut donc rapidement nettoyer cette gangrène», fulmine-t-il.





Une manière de dire que la suppression du rapport Doing Business ne constitue qu’un début pour redorer le blason de la Banque mondiale.