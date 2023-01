Tamba-Programme USAID Gold : Les bénéficiaires tirent un bilan satisfaisant

Les bénéficiaires tirent un bilan satisfaisant

Le renforcement des capacités et leadership des élus et citoyens, l’amélioration des ressources et de la gestion financière des collectivités territoriales, l’amélioration des offres de services dans les secteurs de la santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la nutrition. Sans oublier les avancées significatives constatées dans la communication et la prise en compte du Genre et de l’inclusion sociale dans la gestion des affaires publiques des collectivités, entre autres. Ce sont là les principaux résultats réalisés par le programme DE L'Agence des États-Unis pour le Développement international à travers la Gouvernance Locale pour le Développement (USAID Gold) qui vient de prendre fin.





Démarré 2016, le projet a fait l’objet d’un atelier régional de bilan d’exécution ce jeudi 19 janvier dans la capitale orientale, avec la participation de l’ensemble des 26 collectivités territoriales bénéficiaires, des autorités administratives avec leur à tête l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives, des chefs de services techniques impliqués dans la mise en œuvre, de hauts responsables de l’USAID dont Mark Wilson, directeur du bureau de Gouvernance.





Le bilan présenté à l’occasion de cette rencontre révèle « des résultats qui ont produit des effets et changements majeurs dans l’amélioration de la gestion et de l’accès des populations aux services sociaux de base dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’hydraulique, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire» entre autres, au niveau de 22 communes et des 4 départements accompagnés par ce projet. S’y ajoute que les Collectivités territoriales se sont approprié le processus de planification et de budgétisation.