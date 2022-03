Tension Russie / Ukraine : Vers une hausse du prix du pain

Hausse des prix du blé avec la guerre en Ukraine

Ces dernières semaines, la hausse du prix du pétrole et du gaz a été mise en avant. Mais, le coût des céréales, avec le blé déjà au plus haut avant l’attaque de l’Ukraine par l’armée russe, risque de prendre l'ascenseur à cause de la guerre.





Étant les principaux fournisseurs de blé au Sénégal, la Russie et l’Ukraine sont les deux pays en conflit. Cette tension risque de provoquer la hausse des prix de la céréale, particulièrement dans la consommation du pain.





Joint par PressAfrik, le président de la fédération des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, a soulevé ses craintes. Selon lui, le prix du pain pourrait connaître une augmentation si la crise persiste.