Tension sur les carburants : La SAR donne une bonne nouvelle

Pénurie de Carburant, la Sar annonce une bonne nouvelle

“La tension notée ces derniers jours sur les produits pétroliers devrait se résoudre incessamment. Deux navires contenant près de 40 000 tonnes de produits pétroliers sont en déchargement en ce moment au port de Dakar”, a indiqué Ousseynou Ndiaye, chargé de communication de la Société Africaine de Raffinage (SAR), ce matin sur sur Twitter.





Dans certains lieux de la capitale, l’essence et le gas-oil sont actuellement introuvables, créant un rush d’automobilistes dans les stations-services pour faire le plein et parer à toute éventualité.





Hier, La ministre en charge du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, assurait, déjà, de la disponibilité en quantité suffisante du diesel et de l’essence, estimant que les perturbations notées dernièrement étaient liées aux lenteurs du déchargement et de l’acheminement de ces produits dans les dépôts de stockage.





"Le produit est bien disponible. Seulement, le déchargement prend un peu de temps, car le produit passe par de grands tuyaux avant de ressortir par d’autres plus petits. Une fois déchargé, il est mis dans des camions qui peuvent être retardés par les embouteillages", a-t-elle notamment déclaré.