Thierno Alassane Sall sur la vie chère au Sénégal: «Nous avons choisi un Etat qui vit au-dessus de ses moyens»

La vie est chère est au Sénégal. De plus, rien n’est fait pour soulager les populations selon l’ancien ministre, Thierno Alassane Sall, par ailleurs président de la République des valeurs (RV). Il s’explique : «Par rapport aux pays de la sous-région, nous avons le coût de la vie le plus élevé. On me dira qu’il y’a une inflation mondiale surtout avec la crise en Ukraine, mais nous avons choisi un Etat qui vit au-dessus de ses moyens », fait-il savoir.

Par ailleurs, l’invité de l’émission Jury du dimanche, de ce 20 février, de signaler que «nous ne sommes pas un pays producteur». «Le Plan Sénégal émergent (PSE) et l’autosuffisance en riz n’ont pas abouti à grand-chose. Donc, quand nous importons tout, nous nous exposons naturellement. C’est pourquoi toute crise dans le monde vient nous frapper durablement. Le loyer par exemple, comment comprenez-vous qu'au Sénégal on puisse donner à des individus 30 hectares, 20 hectares à 4000 FCFA le mètre carré et qu’ils revendent cela à 300.000 FCFA le mètre carré. Et vous vous étonnez que le coût du loyer soit important ? », tonne-t-il. C’est parce que, poursuit-il, le gouvernement n’a aucune politique sociale. «On parle des 100.000 logements sociaux, pendant ce temps on a vu l’aéroport de Dakar où on a affecté des hectares à des gens dans des conditions très nébuleuses. Ces gens vont revendre sur le marché à des prix extrêmement exagérés. Il n’y a aucune volonté de réguler ce marché alors que le foncier appartient au peuple sénégalais souverain. Pour moi, tout ça participe à des politiques qui ne sont pas très performantes et cohérentes et qui impactent le Sénégalais de base de manière frontale », fait-il souligner.

En outre, le patron de RV a soutenu qu’en 2021, on a consacré 870 milliards au service de la dette pour le 1er semestre. Là, on a un déficit budgétaire malgré les budgets annoncés de 2021 de 4000 et quelques milliards. «On a un déficit de 961 milliards de FCFA. Ce qui veut dire qu’on n’a pas su mobiliser 961 milliards FCFA, qu’on n’a pas suffisamment d’entreprises qui paient des impôts. Donc, la seule façon pour le gouvernement de se faire des recettes budgétaires, c’est de maintenir par exemple sur le pétrole des marges importantes qui vont arrondir le budget», renseigne Thierno Alassane Sall.