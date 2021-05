TOTAL SÉNÉGAL : Un résultat bénéficiaire de 6,1 milliards FCFA en 2020

Total Sénégal, le leader de la distribution de carburants sur le marché sénégalais, a conclu l'année 2020 sur une consolidation de ses fondamentaux malgré la crise sanitaire de la Covid-19.



Mais force est de constater que l'année 2020 n'a pas été de tout repos, en témoigne la contraction de ses ventes. Ainsi, son chiffre d'affaires s'est replié de 14,23% à 384,49 milliards FCFA en 2020 contre 448,27 milliards FCFA en 2019.



Cette baisse du chiffre d'affaires est ainsi essentiellement due à une diminution des volumes vendus du fait de la crise sanitaire (mesures restrictives pour contenir la propagation du virus et impacts économiques).



Cependant, grâce à l'amélioration du taux d'imposition, à l'optimisation des coûts et au produit net lié au dédommagement reçu dans le cadre du projet BRT, le résultat net de la société ressort à 6,06 milliards soit une hausse de 4,07% par rapport à 2019.



Evolution du cours de l'action à la BRVM





La courbe du titre TOTAL SN a évolué sur l'ensemble de l'année 2020 entre 2pics suivant 2 phases.



La 1ère phase du 1er janvier au 24 août traduit la baisse des ventes due à l'ampleur que prenait la crise sanitaire avec leur impact sur le taux de circulation urbaine. Le cours de l'action a chuté de 1 747 FCFA à 1 200 FCFA sur la période.



La 2nde phase allant du 24 août au 31 décembre est représentative de la reprise progressive des activités et du déconfinement. Le titre a regagné sa valeur d'au temps, passant de 1200 FCFA à 1 788 FCFA fin décembre 2020.