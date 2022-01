Transition Energétique : Axian Group intègre le capital d’ Eydon Petroleum au Sénégal

Axian Group intègre Eydon Group

Axian Group va intégrer le capital d’Eydon Petroleum au Sénégal. L’annonce a été faite par Benjamin Memmi , CEO chez Axian Group. « Une nouvelle aventure démarre sur les terres de la Téranga avec la volonté de faire entrer Eydon Petroleum dans la transition énergétique et d’en faire un acteur majeur du secteur », indique la source sur sa page facebook.