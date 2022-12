Transparence dans les contrats pétroliers: Sophie Gladima rappelle le dispositif mis en place

Un comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) et un Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) ont été mis en place en plus d'une loi portant répartition des revenus avec des rapports trimestriels sur l'utilisation future de ces revenus, a rappelé aujourd'hui la ministre du Pétrole et des Energies. « Tous les contrats tant pétroliers que miniers sont disponibles en ligne", informe Sophie Gladima.





Sur le même sillage, elle a abordé la question de la formation des ressources humaines locales de qualité. Elle dira qu’elle est assurée par le COS-PETROGAZ et l'Institut national du pétrole et gaz (INPG) qui veillent à une formation de qualité des ingénieurs. En outre, elle a affirmé que le département est en partenariat avec le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et Technique (3FPT) et la direction de l'UEMOA pour une formation de 2000 jeunes aux métiers connexes au Pétrole et Gaz.