Transport aérien : Air Sénégal élargit sa flotte

Air Sénégal a un deuxieme Avion A 321

La flotte d’Air Sénégal s’est agrandie. La compagnie aérienne sénégalaise a réceptionné samedi dernier le deuxième avion de type Airbus A321. « L’appareil s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), ce 27 février 2021 à 17h 55mn en provenance de Montpellier. L’aéronef immatriculé 6V-AMD est configuré pour accueillir 165 passagers : 16 en classe Affaires, 149 en classe Economique », souligne un communiqué de Air Sénégal.





Cet avion porte à 7 appareils la flotte de la compagnie, sans compter les 8 déjà commandés. D’après Air Sénégal, l’appareil A321 a un avantage économique en ce sens que sa capacité est mieux adaptée à de nombreux marchés. Il sera utilisé sur des lignes comme Milan, Casablanca, Barcelone.