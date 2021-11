UEMOA : La nouvelle commission tient son « CAP »

Le président de la commission de l’UEMOA, Abdoulaye DIOP, a présenté sa feuille de route ce mardi 23 novembre à l’occasion d’une conférence de presse au siège de l’institution. Il s’agit d’un Cadre d’Actions Prioritaires (CAP) qui sera une boussole pour le nouveau Collège des Commissaires en fonction depuis le mois de mai. Le « CAP 2025 » va tourner autour de trois objectifs stratégiques subdivisés en 23 actions phares.





L’accélération de la convergence économique, la consolidation des actions sectorielles structurantes pour un espace économique viable et le renforcement de la gouvernance et de la performance organisationnelle, tels sont les axes stratégiques qui fondent le « CAP 2025 » du Collège des commissaires de la Commission l’UEMOA.





Ces axes pris dans les détails vont participer à mettre en œuvre la vision de la Commission qui, selon son président, est « une institution moderne et performante dans ses relations avec les Etats membres, les populations et tous les acteurs de la vie économique et sociale ». Et, dans un contexte sous-régionale marqué par une instabilité, Abdoulaye DIOP a tenu à préciser que l’UEMOA était « bien présente dans la lutte pour la sécurité dans la zone ». En effet, les questions sécuritaires constituent un enjeu fondamental pour le bon déroulement de toutes politiques sous-régionales.





En outre, dans le cadre du renforcement des bases de l’intégration économique, sept actions phares dont le développement des infrastructures sont prévues dans l’axe 1. Dans l’axe 2, il est question de l’amélioration de l’efficacité des interventions dans des secteurs comme celui de l’énergie, du numérique, de l’agriculture entre autres.





L’axe 3 du « CAP 2025 » intervient dans la consolidation de la gouvernance institutionnelle notamment l’élaboration de budget-programme et le renforcement des mécanismes de mobilisation et de gouvernance des ressources.