Unités de production informelles non-agricoles : Ce que révèle une enquête sur l'impact Covid-19

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) avec l’appui de de la Banque mondiale, du BIT et de la DGPPE, vient de sortir les résultats d’une enquête de suivi de l’impact de la Covid-19 sur les Unités de production informelles (Upi) non agricoles, réalisée entre le 23 juin et le 6 août dernier.









Dans un communiqué parvenu à Seneweb, cette enquête à haute fréquence révèle que les Unités de production informelles non agricoles sont «majoritairement localisées dans la région de Dakar et opèrent principalement dans la distribution».





Elle renseigne que sur la période d’observation, «près de neuf Upi sur dix sont restées opérationnelles» avant de préciser que néanmoins, ces unités sont confrontées à «une baisse de leurs activités due à un fléchissement du chiffre d’affaires».





L’enquête a également révélé que «les principales stratégies d'adaptation des Upi observées sont : la réduction des charges, l'arrêt momentané des activités, la diversification des produits et la sollicitation d'un prêt».





Elle signale par ailleurs que les responsables des Unités de production informelles sont «globalement satisfaits des mesures de soutien mises en œuvre par le gouvernement et sont optimistes quant à une évolution positive de l’activité dans les douze prochains mois».