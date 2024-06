Vision Sénégal 2050 : Des économistes se penchent sur le PSE version Sonko-Faye

Lors de sa conférence au Grand Théâtre, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un nouveau plan stratégique, intitulé "Vision Sénégal 2050". Ce plan, attendu en septembre, vise à transformer les ambitions économiques en actions concrètes pour le développement durable du Sénégal.







En effet, en remplacement du Plan Sénégal Émergent (PSE), elle marque une nouvelle orientation stratégique pour le développement du pays.





Selon les nouvelles autorités, ce projet vise à concrétiser les orientations de l'actuel régime en se focalisant sur des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et l'énergie. En ce sens d’ailleurs, les économistes Dr Mor Gassama et le Professeur Mamadou Samba Hane partagent leur analyse sur ce changement de cap.





Le PSE, qui a guidé les politiques économiques du Sénégal pendant plusieurs années, a atteint ses limites, selon le Professeur et expert consultant Dr Mamadou Hane.





« Bien que tout ne soit pas à jeter dans ce plan, une réorientation et une optimisation de certains aspects sont nécessaires. Vision Sénégal 2050 représente ainsi une nouvelle stratégie pour atteindre l'autonomie économique du pays », souligne-t-il.





Le nouveau projet ambitionne de rendre le Sénégal autonome en s'appuyant sur trois piliers essentiels : l'agriculture, l'industrie et l'énergie. L'économiste Dr Mor Gassama insiste sur la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire et énergétique du pays. Pour lui, l’exploitation des ressources pétrolières et gazières doit aller de pair avec l'industrialisation pour créer des emplois durables.





Intervenant sur les antennes d’Iradio, le Pr Mamadou Samba Hane appelle à viser au-delà des frontières nationales pour relever les défis économiques.





« Il faut des collaborations sous-régionales qui créeraient des synergies bénéfiques pour le développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le développement du Sénégal doit s'articuler autour de l'autonomie économique, en intégrant des stratégies de coopération régionale. ‘Vision Sénégal 2050’ se présente comme une continuation et une amélioration des efforts précédents, avec un accent particulier sur l'autonomie économique et le développement durable à travers l'agriculture, l'énergie et l'industrie », a-t-il indiqué.





Néanmoins, les économistes espèrent que ce plan saura répondre aux défis actuels et futurs, en créant des opportunités pour tous les Sénégalais.