Visite économique de Macky Sall : Les agriculteurs du Saloum listent leurs priorités

Les agriculteurs du bassin arachidier ont tenu ce mardi un point de presse pour interpeller le chef de l’Etat sur l'objet de sa tournée qui est plutôt politique alors qu’ils disent faire face à de dures réalités économiques.





Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier : « on nous avait annoncé une tournée économique qui est en train de virer vers une tournée politique. C'est dans cet état de fait que nous disons, ce n’est pas normal, il faut que le président soit plus regardant. Le bassin arachidier est au cœur de toute activité dans le centre du pays avec la culture de rente de l'arachide. Nous pensons plutôt normal de compter sur les acteurs agricoles pour pouvoir s'enquérir de leur situation, pour savoir ce qui se passe de près, afin de résoudre les aspects économiques des zones visitées, dit-il. Mais ce que nous voyons à l'état actuel commence à nous inquiéter dans la mesure où deux circulaires sont en train de sortir et ceci peut amener des situations difficiles pour le monde rural et la production agricole ».





En effet, ces derniers estiment que deux circulaires pour le moins édifiantes sont prises par la tutelle. Dans la première, le Pr Baldé met en garde les opérateurs voulant importer de graines du Burkina Faso, du Togo ou du Mali en guise de semences. « Un fait qui jure avec le record de production annoncé par le ministère qui faisait état de 1,8 million de tonnes. Si c’est le cas, on voit mal l’opportunité pour les opérateurs d’importer des graines si elles sont disponibles au niveau national. En vérité, le niveau avancé s’est avéré archivé faux. Autrement il y avait des possibilités de fournir des semences en quantité et en qualité », a soutenu le SG de l’association.





En ce qui concerne la seconde circulaire, elle concerne les opérations de certification de semences que doivent mener les techniciens de l’agriculture. « Interdire les importations de graines et en même temps être dans l’incapacité de garantir la certification des semences avec le refus des techniciens de procéder à ces opérations, cela relève d’un grand écart hypothétique. Ce qui dénote d’une gestion approximative de la présente campagne agricole par le ministère de l’Agriculture. Le président et son ministre de l’Agriculture sont ainsi interpellés pour éviter le risque d’une campagne agricole désastreuse », a renchéri l’enfant de Nganda.