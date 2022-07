ZLECAF : 11,2 millions de dollars du Fonds africain pour sa mise en œuvre

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a donné son feu vert pour un appui institutionnel de 11,2 millions de dollars (environ 7 milliards de F Cfa) pour mieux renforcer l’efficacité de la mise en œuvre du marché de libre-échange continental.





Ce don au profit du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), est le deuxième du genre après un premier appui de 5 millions de dollars. Ce projet d'appui institutionnel au Secrétariat de la ZLECAF (Phase II) va ainsi permettre de consolider les résultats de la première phase, qui s’était focalisée sur la mise en place du Secrétariat de la ZLECAF et les programmes et outils prérequis pour sa mise en œuvre.





Le projet prévoit d’engager des études et des initiatives pour identifier de nouvelles opportunités commerciales et économiques pour les femmes, d’aider à l’élaboration du protocole de la ZLECAF sur les femmes et les jeunes dans le commerce.