Zone économie spéciale et data center : Notto Diobass futur Hub économique et réservoir d'emplois (Alioune Sarr)

La commune de Notto Diobass est partie pour pour devenir l'attraction dans le département de Thiès. L'envergure des futurs projets qu'elle va accueillir le positionne comme un pôle économique.

C'est du moins ce qu'a fait savoir le maire de cette commune par ailleurs ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr. La commune compte d'importantes réserves foncières.

« Notto une des rares communes qui a 15 mille hectares de terres pas touché. Vous n’avez jamais entendu un mettre carré de foncier qui existe entre le maire et les populations. Les populations du monde rural n’ont que leur terres, il faut pas y toucher, la sécurité foncière est importante. Cette gestion foncière place notre commune au cœur de futurs importants projets. En ce qui concerne l’emploi des jeunes, la création d’entreprise est la meilleure solution. Le projet de la commune de Notto Diobass, c’est la zone économique spéciale que nous allons créer entre Notto et Thiès pour héberger les entreprises de la sous-région. C’est la seule solution pour la création de l’emploi des jeunes", souligne e le maire. "La création d’emploi, ajoute-t-il, ne se fait pas par la démagogie, il ne se fait pas non plus par la manipulation des chiffres. Dans les prochaines semaines, vous verrez le projet important de création dans cette ZES. Il y a aussi l’un des plus grands data center de l’Afrique de l’Ouest qui sera implanté dans notre commune. Tout le monde ne peut être fonctionnaire de l’Etat. Le 6 novembre, vous verrez la présentation du projet" a indiqué Alioune Sarr, maire de Notto Diobass





"Bby sortira vainqueur des élections locales"





Quid des élections prévues le 22 janvier de l'année prochaine ? Elles " se passeront sans violence. Diobass ne connaît pas la violence. Les élections se passeront de manière apaisée, le meilleur gagnera dans la sérénité. Force restera à la loi, personne n’a la capacité de perturber les élections au Sénégal. La paix et la stabilité, c’est le seul garant d’un développement durable. Et ici dans le Diobass, la coalition présidentielle gagnera largement les élections" promet le ministre du Tourisme et des transports aériens.





Alioune Sarr se prononçait lors d'un meeting au cours duquel il s'est réconcilié avec celle qui l'avait critiqué lorsqu'il avait annoncé sa candidature sans aviser ses alliés selon les dire de Ndéye Fatou Ndiaye, leader du mouvement Andeu Jemouway. Cette dernière a finalement annoncé son ralliement et soutien à la candidature de Alioune Sarr.