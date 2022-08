14ème congrès du SAES: «La qualité de l’enseignement supérieur, un défi majeur »

La cérémonie d’ouverture du 14ème congrès du Syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) du Sénégal s’est tenue ce vendredi 5 août à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) . Le thème retenu cette année est : " enseignement supérieur au Sénégal : défis de la qualité". Selon le Secrétaire général congrès du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES), Malick Fall «ce 14ème congrès constitue à nos yeux, à l’instar de tous les autres congrès précédents, un moment fort de la vie de notre syndicat ». Et cette édition a pour pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur du Sénégal.





Cette rencontre a vu la présence du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, des syndicats nationaux et internationaux de l’enseignement supérieur.





Prenant la parole, Cheikh Oumar Hann a salué et réitéré sa disponibilité et son ouverture à travailler avec le SAES pour «le rayonnement du système d’enseignement supérieur et de recherche». Ceci, en tant que ministre et aussi ancien militant du SAES. « Au regard de l’importance stratégique et de l’actualité du thème retenu le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation attend, avec impatience, vos recommandations », dit-il.