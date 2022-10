4 millions F CFA, ordinateur : Sokhna Ndaté Cissé, championne de récital de Coran, choyée par l’État

Sokhna Ndatté Cissé, Championne du monde de récital de Coran

Après avoir hissé le drapeau du Sénégal à la première place du concours international du récital du coran, Sokhna Ndaté Cissé a été reçue par le ministre de l’Education, Cheikh Oumar Hanne. Elle était accompagnée de sa mère, son maître coranique et de la fédération des écoles coraniques.





Le ministre lui a offert une somme de 4 000 000 FCFA, un ordinateur portable, un autre ordinateur pour le maître coranique et un lot d'exemplaires du Coran. Le ministre n’a pas oublié l’école coranique de la lauréate et leur a offert 5 tonnes de riz, 300 litres d’huile et 200 kg de sucre.