7e Plan d’action du Saemss-Cusems : Débrayages et grève totale au menu, une marche nationale prévue le 17 février à Ziguinchor

Le Cusems-Saemss déroule leur 7e Plan d'action

Les perturbations du système éducatif se poursuivent avec le 7e plan d’action du Cusems-Saemss qu’il compte dérouler à partir de ce lundi 31 janvier 2022.





Ces syndicalistes comptent décréter, à partir de ce lundi 31 janvier, un débrayage à 9 h, suivi d’une assemblée générale d’établissements. Il est également prévu, les mardi 1er et mercredi 2 février, un débrayage à 9 h. Par contre, le jeudi 3 février, ce sera une grève totale, renseigne la note.





Les syndicalistes de l’enseignement comptent organiser une marche nationale des enseignants du Sénégal, le jeudi 17 février 2022, à Ziguinchor.





Ces syndicalistes, dans leur communiqué parvenu à la presse, maintiennent le boycott de toutes les évaluations (évaluations harmonisées, devoirs et compositions du 1er semestre), des activités d’éducation physique et sportive et des activités de cellules pédagogiques.