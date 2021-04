Abdou Faty sur le recrutement de 5000 enseignants: « C’est une goutte d’eau dans la mer »

Le recrutement de 5000 enseignants annoncé par le chef de l’état Macky Sall lors de son discours à la nation, n’ébranle pas Abdou Faty. Pour le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (SELS/A), ce sont des promesses et non des actes concrets.Abdou Faty estime que l’annonce du recrutement de 5000 enseignants faite par Macky Sall, à la veille de la fête de l’indépendance, est une bonne chose d'auant que cela va renforcer le gap dans les villes et dans les régions périphériques. A l’exemple de certaines classes fermées et devant le manque de suppléant, cela est bien accueilli. « A Louga ou à Matam, il y a des écoles fermées faute d’enseignant », tonne-t-il dans le journal Kritik.Compte tenu du non-respect des accords signés avec les syndicalistes, Abdou Faty prend avec des pincettes les propos du chef de l’Etat qui jusque-là n’a pas encore respecté ses engagements selon lui. La question de la formation diplômante, la formation à distance, les rappels, la sortie des actes, la question de la DMC et la question des parcelles sont d’éminents points qui méritent d’être réglés, énumère-t-il.Dans le cas contraire, Abdou Faty d’indiquer qu’ils prendront toutes leurs responsabilités pour élaborer un plan d’action en termes de grève, de rétention de notes et de boycott des compositions.