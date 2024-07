Académie de Ziguinchor : Ces résultats encourageants au 1er tour du bac général 2024

L'académie de Ziguinchor a publié les résultats du premier tour du baccalauréat général 2024. Ils révèlent une légère augmentation du taux de réussite par rapport à l'année précédente. Les chiffres montrent une progression notable et des performances prometteuses parmi les élèves de la région.







Selon l'inspecteur d'académie de Ziguinchor Cheikh Faye, « les résultats de cette année indiquent une amélioration qualitative des performances des élèves. Le taux de réussite au premier groupe a atteint 14,51 %, contre 14,33 % en 2023, marquant une progression de 0,18 % ».





Sur le plan qualitatif, explique-t-il « les résultats sont encore plus remarquables. Le nombre de mentions a augmenté de manière significative, avec deux élèves du lycée Djignabo qui se sont distingués en obtenant la mention Très bien en série S1. De plus, le nombre de mentions Bien a augmenté de 10 par rapport à l'année précédente et les mentions Assez bien ont connu une hausse de 74 », s’est réjoui M. Faye.





Ces chiffres témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé et des efforts fournis par les élèves et les enseignants.





En attendant les résultats du second tour, l'académie de Ziguinchor se félicite de cette progression et encourage tous les candidats à poursuivre leurs efforts pour atteindre l'excellence.





Résultats





Taux de réussite au premier groupe 2024 : 14,51 %





Taux de réussite au premier groupe 2023 : 14,33 %





Progression : +0,18 %





Mentions Très bien en S1 : 2 élèves





Mentions Bien : Augmentation de 10 mentions par rapport à 2023