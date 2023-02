ACADÉMIE DES MÉTIERS DE L’AVIATION DE THIES Le ministre Doudou Ka satisfait de l’état d’avancement des chantiers

ACADÉMIE DES MÉTIERS DE L’AVIATION DE THIES

Dans sa prise en charge dans de bonnes dispositions, la première promotion d’élèves pilotes et élèves ingénieurs de l’Académie internationale des métiers de l’aviation de Thiès ne devra souffrir d’aucun problème. Les chantiers de la première phase de l’académie, à la base aérienne de Thiès, à l’École de l’armée de l’air, avancent sûrement.







Le ministre des Transports aériens, Doudou Ka, en visite de terrain pour s’imprégner de l’état d’avancement des travaux, renseigne qu’«une commande de 17 appareils neufs avait été faite et aujourd’hui, neuf avions ont été livrés et stationnés à la base militaire de Yoff. Sur les huit hélicoptères, six ont été déjà livrés et se trouvent à Dakar-Yoff».





Selon lui, «tous ces appareils seront exposés à la base aérienne de Thiès, à l’occasion de la visite du président de la République Macky Sall’’.





Il constate que «les travaux sont bien avancés et la piste qui était de 1 800 m sur une largeur de 15 m, a été élargie à 30 m sur une longueur de 2 000 m. Les travaux concernant la tour de contrôle devront être achevés d’ici trois mois. Le gros œuvre des bâtiments est à son terme, pour accueillir 600 élèves pilotes, mécaniciens du Sénégal et de la sous-région».





Selon le ministre, «l’école disposait déjà de huit avions et de deux hélicoptères». Aussi, informe Doudou Ka, «aujourd’hui, l’école dispose de tous les moyens pour prendre en charge la première promotion d’une trentaine d’élèves mécaniciens et une vingtaine de pilotes».





Il insiste sur la nécessité de faire en sorte que «les jeunes Sénégalais soient demain les leaders du Sénégal» et fait remarquer que «le hub aérien ne se limite pas seulement à des infrastructures aériennes, mais c’est aussi des services aéroportuaires et la création de conditions permettant au Sénégal d’avoir une place de choix au niveau de l’aéronautique africain».





Selon le ministre, «la croissance du transport aérien est bien une réalité en Afrique». C’est pourquoi, dit-il, «l’État a estimé nécessaire de créer pour les Sénégalais une formation autonome de ses ressources humaines dans ce domaine».





Doudou Ka, qui remarque qu’«aujourd’hui, plus de 60 % des pilotes de la compagnie nationale Air Sénégal sont des expatriés, ce qui coûte cher à l’entreprise et constitue également un risque dans un marché mondial qui nécessite la maîtrise des ressources», ne manque pas de se réjouir du projet de construction d’un grand centre de maintenance aéronautique de près de 100 milliards F CFA où doivent travailler tous les jours 300 à 400 élèves ingénieurs et élèves mécaniciens. L’un des projets phares, prioritaires de la stratégie du hub aérien que le président de la République Macky Sall avait approuvé en 2021, dont les travaux ont été lancés en mai 2022.





«Un projet important, déroulé en collaboration avec l’armée de l’air, dans le cadre de l’option prise par le président de la République de mutualiser l’ensemble des ressources de l’État, d’autant plus que l’École de l’armée de l’air avait déjà une certaine expérience dans le domaine de la formation des pilotes et mécaniciens», souligne le ministre Ka.