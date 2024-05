Accès aux données du secteur extractif au Sénégal : Les étudiants sensibilisés

Dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan de travail annuel du programme TRACES, une compétition sur l'accès aux données du secteur extractif au Sénégal a été organisée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'objectif principal de cette compétition est de sensibiliser et d'impliquer les étudiants, les universitaires, les jeunes et les femmes dans les questions cruciales de gouvernance des industries extractives au Sénégal.







Avec cette compétition, le Natural Resource Governance Institute (NRGI), en consortium avec l'ONG 3D et le Forum Civil, vise à renforcer les mécanismes de transparence et de redevabilité dans les secteurs minier, pétrolier et gazier pour une meilleure gestion et distribution des revenus, dans le but de bénéficier à tous les citoyens sénégalais. Pour Mamadou Yero Baldé, le responsable du programme de l'USAID-Traces au Sénégal, cette compétition va permettre aux étudiants d'avoir accès à des données et à des informations plus fiables.





« L'accès à l'information, aux données et à un savoir pertinent dans le secteur extractif est très important pour que les populations, surtout les étudiants, puissent suivre les obligations légales et contractuelles des entreprises, mais aussi participer à la gouvernance vertueuse de tout ce qui concerne les mines, le pétrole et le gaz exploités au Sénégal. C'est pourquoi nous avons établi un partenariat, une collaboration avec l'UGB pour permettre à ces étudiants de débattre et d'avoir accès à ces données, afin de les exploiter pour obtenir des informations fiables qui leur permettront de revendiquer leurs droits et de participer activement à la gouvernance du secteur extractif », a-t-il souligné.





Professeur Saliou Diouf, représentant le recteur de l’UGB a exprimé la même une vision. Pour lui, étant donné l'importance des ressources extractives, il est crucial de poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses.