Accords État-Syndicats : Le Sadef dit niet au prolongement du calendrier scolaire

Le Sadef dit non au prolongation du calendrier scolaire

Les accords entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants sont toujours au menu de l’actualité. Cette fois-ci, c’est au tour du syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef) de monter au créneau pour exprimer sa déception et son opposition à tout prolongement de l’année scolaire.





En assemblée générale, ces responsables et leurs camarades de Pikine ont profité de cette occasion pour déplorer la faiblesse des acquis obtenus. « Nous exprimons notre déception sur l’issue de ces accords entre le gouvernement et les syndicats du G5. Pour nous, ces accords, sont en deçà de nos attentes, car ils sont faibles par rapport aux fortes attentes des enseignants », s’offusque le secrétaire général du Sadef, Mbaye Sarr.





S’exprimant sur leurs doléances, Mbaye Sarr indique : « Nous réclamons la révision du statut des enseignants décisionnaires et des professeurs de collège d’enseignement moyen général (Pcmg), des mesures conservatoires pour les classes intermédiaires ». La réforme du certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) préoccupe également le secrétaire général du Sadef.