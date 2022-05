Accords Syndicats-Gouvernement: L’erreur décelée dans le bulletin de salaire

En réalité, les augmentations issues des accords entre les syndicats du G7 et le gouvernement n’ont pas été imposées à 50% comme beaucoup le pensent. Pour ce professeur d’enseignement moyen secondaire (PES), ses retenues sont passées de 125.000 à 137.000 F soit juste 12.000 F d’augmentation de retenues.



L’erreur a été plutôt décelée au niveau de l’indemnité de logement qui existait déjà en deux rubriques ainsi libellé dans le bulletin de solde : 15.000 F représentant Logement et 85.000 F indemnité représentant Logement.



C’est ce même total de 100.000 F qui a été reconduit dans le salaire du mois courant en une rubrique libellée : Indemnité représentant Logement 01-05-2022. Donc, la solde a annoncé l’augmentation sans la rajouter au salaire.



Les augmentations sont donc estimées à 95.000 F, une somme de laquelle il faut défalquer les 24.000 du rappel des mois de mars et avril. Cet enseignant du corps des PES qui attendait, selon le tableau des augmentations, la rondelette somme de 180.000 F, s’est retrouvé avec 72.000 F d’augmentation. C’est cette forte déception qui a amené les enseignants à reconduire le mot de grève pour exiger du gouvernement le respect des accords.