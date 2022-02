Affaire Céline Labrune Badiane : Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor rétablit les faits

Céline Labrune Badiane

Le recteur de l’Université Assane Seck a apporté des éléments de réponse aux controverses suscitées par le refus de titularisation de l'enseignante stagiaire, Céline Labrune Badiane.





Selon le Pr Mamadou Badji, les deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée du Département de rattachement de l’enseignement, ont au cours d’une réunion tenue le 25 octobre 202, rejeté dans leur délibération, la demande de titularisation de Dr Céline Labrune Badiane.





À l’en croire, l’instance délibérante a motivé sa décision par les griefs suivants : un refus systématique de prendre des autorisations d’absence depuis sa prise de service ; le non-respect de ses charges en ne remplissant pas le quantum horaire requis ; le démarrage tardif des enseignements deux semaines après tous les collègues ; l’anticipation des vacances, des rapports heurtés avec les collègues et les étudiants.





Estimant que Dr Badiane n’a pas répondu aux attentes de l’équipe pédagogique, aussi bien en termes de rapports humains qu’en termes de qualités pédagogiques attendues, l'Assemblée du département n'a pas accepté la titularisation, a conclu le recteur Badji.