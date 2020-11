Almadies : 76 écoles privées non autorisées et 18 établissements clandestins répertoriés

Au Sénégal, plusieurs établissements d’enseignement privé exercent dans l’illégalité.Rien que sur la circonscription des Almadies, il est recensé 76 écoles privées non autorisées (collèges, lycées, écoles préscolaires et élémentaires) et 16 établissements clandestins sur 109 écoles recensées.Ces informations, révélées par Source A, ont été confirmées par l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) des Almadies.