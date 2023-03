Amélioration de Pratiques Pédagogiques : Les professeurs d’anglais de Sédhiou à l’école du partage d’expériences

Pour améliorer leurs pratiques pédagogiques, l'Association des professeurs d'anglais du Sénégal section régionale de Sédhiou a organisé, ce samedi une rencontre d'échanges d'expériences. L’objectif, c’est d’améliorer les pratiques pédagogiques selon Abdou Dieng, formateur en anglais au centre régional de formation des personnels de l'éducation (CRFPE).



Cette session de mise à niveau est une opportunité visant à renforcer les compétences des jeunes enseignants qui sont au début de leur carrière et pour certains qui n’ont pas fait une formation initiale.



De manière concrète, ces enseignants réfléchissent sur l'harmonisation des pratiques de correction au BFEM et sur l'évaluation standardisée.



Par ailleurs, la famille angliciste s’est penchée sur les notions de gestion et de maîtrise de la classe, sur la centralité des apprenants dans le processus d'apprentissage et sur nécessité de maîtriser les contenus d'enseignement.



Khady Goudiaby professeur au lycée de Sédhiou a magnifié cette rencontre de partage des expériences. « Cela permet d’améliorer nos approches pédagogiques en les associant au didactique et au relationnel », a souligné l’enseignante.



Pour sa part, Pape Ansoumana Sané, le coordonnateur régional de l'Association, cette rencontre qu'ils veulent désormais annuelle, est une opportunité pour les autorités académiques de soutenir de telles initiatives allant dans le sens de booster les rendements scolaires. M. Sané a saisi l'occasion pour demander à l'ensemble des collègues de venir massifier les rangs de l'association pour leur propre développement personnel.