Anticipation des congés de Pâques : Les enseignants accusent l’État de sabotage

Depuis le 16 mars, date du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko, des perturbations sont notées dans le milieu scolaire, suite à l'interpellation d'élèves et de professeurs, conséquence des échauffourées en soutien au leader du Pastef.

Le gouvernement, pour briser ces mouvements d'humeur et autres manifestations, a avancé la date des congés de Pâques au lundi 27 mars 2023. Ce qui n'est pas du goût de certains syndicats d'enseignants qui avaient envisagé de décréter une grève durant les deux jours prochains pour exiger la libération de leurs collègues embastillés.





Ces enseignants estiment que l'État est en train de saboter leur plan d'action. Raison pour laquelle il a anticipé ces congés.





Qu'à cela ne tienne, ces syndicats d'enseignants comptent poursuivre leurs mouvements d'humeur au retour des fêtes pour manifester leur soutien à leurs collègues enseignants emprisonnés.





"Nous ne pouvons pas enseigner dans ces conditions, sachant que nos élèves et collègues sont en prison. J'invite les parents d'élèves à nous rejoindre massivement dans cette lutte pour la libération des élèves et enseignants emprisonnés. Nous avons prévu de faire une grève pour les lundi 27 et mardi 28 mars. Mais le gouvernement a anticipé les fêtes de Pâques à partir de cette date et on ignore dans quel but. L'État a fait cela pour saboter notre mot d'ordre. C'est injuste. Mais quoi qu'il en soit, nous attendons la reprise. Ce qui est sur est que d'ici la reprise des cours, si nos élèves et collègues ne sont pas libérés, nous allons continuer à mener le combat. Nous n'allons pas reculer. Les grèves vont se poursuivre", précise un enseignant au lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles-Assainies sur RFM.