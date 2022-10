Appui aux IEF de Mbour : 1 142 tables-bancs remis par le conseil départemental pour soulager les établissements

Le Conseil départemental de Mbour a doté les établissements du département de 1 142 tables-bancs. "C'est pour résorber le gab qu'il y a au niveau des établissements. L'éducation et la santé restent les deux priorités du conseil départemental. Nous connaissons l'ampleur du travail qui nous attend dans le département", a reconnu le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb.